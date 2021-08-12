В Ленобласти задержаны двое братьев, сбежавших из суда в Выборге.

Побег был совершен два дня назад после оглашения приговора по делу об в умышленном причинении легкого вреда здоровью и угрозе убийством. Подсудимые дождались оглашения, после чего выпрыгнули в окно. Как передает ТАСС, Михаил и Николай Мигутины были приговорены к одному году и двум с половиной годам колонии строгого режима соответственно.
2021-08-12T01:07:38+03:00
2021-08-12T01:07:43+03:00
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01:07, 12 августа 2021
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