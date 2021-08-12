В Московской области задержали двоих из пятерых сбежавших из ИВС в Истре.

По данным МВД, Иван Цуркану и Денис Грозав скрывались на съемной квартире в Подольске. Арестанты сбежали в ночь на 6 августа, открутив замки камеры гаечным ключом. Среди сбежавших был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве из арбалета бизнесмена Владислава Маругова и еще четверо фигурантов дел о краже.