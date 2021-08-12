В Московской области задержали двоих из пятерых сбежавших из ИВС в Истре.

По данным МВД, Иван Цуркану и Денис Грозав скрывались на съемной квартире в Подольске. Арестанты сбежали в ночь на 6 августа, открутив замки камеры гаечным ключом. Среди сбежавших был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве из арбалета бизнесмена Владислава Маругова и еще четверо фигурантов дел о краже.
2021-08-12T01:06:21+03:00
2021-08-12T01:06:25+03:00
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01:06, 12 августа 2021
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