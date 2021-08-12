На журналиста Александра Невзорова напали в Петербурге.

Как сообщил сам пострадавший в своем телеграм канале, после трансляции программы «Невзоровские среды» его атаковал «православный фанатик». На видео, которым сопровождается пост, видно, как молодой человек подходит к Невзорову и даёт ему пощечину. Нападавшего оттащил охранник. Инцидент произошел во время раздачи автографов — журналист представлял свою книгу. Писать на нападавшего заявление в полицию, Невзоров отказался.
2021-08-12T01:05:08+03:00
2021-08-12T01:05:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 12 августа 2021
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