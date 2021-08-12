Борец Абдулрашид Садулаев рассказал, что получил за победу на ОИ в Токио миллион долларов от депутата Госдумы Гаджиева

Это во много больше официального дохода единоросса.

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, ставший знаменосцем команды ОКР на церемонии закрытия летних Игр, поблагодарил своего земляка из Чародинского района, поощрившего его за олимпийское золото миллионом долларов. Также без внимания не остался и его тренер Шамиль Омаров, сказал спортсмен агентству РИА Новости, отметив, что постарается держать планку. Похожее сообщение размещено и в инстаграме Садулаева под его фотографией с Гаджиевым. Однако там сумма вознаграждения не указана.

Единоросс Магомед Гаджиев, которого называют соратником олигарха Сулеймана Керимова, представляет в Госдуме Дагестан с 2003 года. До этого он работал в налоговых органах и занимался охраной рыбных ресурсов. Судя по последней декларации о доходах, в прошлом году он заработал 9 миллионов 115 тысяч рублей, а суммарно за последние 10 лет чуть более 54 миллионов – это около 740 тысяч долларов США.

Происхождение подаренного миллиона долларов депутат никак не объяснил.