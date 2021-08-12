Предполагаемый православный активист ударил по лицу журналиста Александра Невзорова

Как сообщает издание «Фонтанка», это произошло, когда Невзоров раздавал автографы в отеле «Гельвеция» после эфира на «Эхе Москвы». Нападавшего оттащил охранник. Невзоров сказал «Фонтанке», что отказался писать заявление и по его просьбе полиция нападавшего отпустила.

