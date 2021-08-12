В России сегодня отмечается 21-я годовщина гибели подводной лодки «Курск» в Баренцевом море

Памятные мероприятия в этот день проходят в городах по всей стране.

В городе Полярный Мурманской области на территории мемориального комплекса на братском захоронении моряков-подводников состоится митинг памяти жертв трагедии. В Видяево, где расположена одноименная военно-морская база, пройдет литургия и панихида, а у мемориала морякам «Курска» — митинг военнослужащих и жителей. Традиционно церемонии возложения цветов состоятся в Курске, где живут семьи многих погибших моряков, а также в Санкт-Петербурге, где установлена мемориальная доска с именами всех членов экипажа «Курска». Акции памяти сегодня запланированы и в других городах России. Подводная лодка затонула 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море. Не выжил никто из 118 человек, которые находились на ее борту. Следствие установило, что взрыв произошел в торпедном отсеке из-за утечки перекиси водорода из микротрещины в корпусе одной из торпед.

После трагедии критике подверглись военные, которые вовремя не приняли помощь от иностранцев, а также президент Владимир Путин – он не прервал свой отпуск, а позже в интервью на вопрос ведущего CNN Ларри Кинга «что случилось с подводной лодкой?» ответил, что «она утонула»