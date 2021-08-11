В Подмосковье задержаны двое заключенных, сбежавших из ИВС в Истре: Иван Цуркану и Денис Грозаву. Мужчины скрывались в съёмной квартире в Подольске. Вместе с ними были задержаны двое возможных сообщников.

Троих беглецов еще ищут. Напомним, в конце прошлой неделе пятеро заключённых сбежали из изолятора в Истре. За помощь в поимке Александра Мавриди, который обвиняется в убийстве из арбалета бизнесмена Владимира Маругова, МВД объявило награду в миллион рублей. Ране суд в Подмосковье арестовал двоих сотрудников изолятора после побега пятерых заключенных. Работников ИВС в Истре подозревают в превышении полномочий.