В Новороссийске, где произошел разлив нефти, морская вода пригодна для купания, утверждает Роспотребнадзор. В управлении ведомства по Краснодарскому краю сообщили, что все пробы соответствуют гигиеническим нормам, передает «Интерфакс». В субботу при загрузке греческого танкера произошла утечка нефти. Первоначально заявляли, что объем небольшой, но затем Институт космических исследований РАН сообщил, что площадь больше в тысячи раз – 80 квадратных километров.
2021-08-11T23:02:10+03:00
2021-08-11T23:05:21+03:00
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23:02, 11 августа 2021
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