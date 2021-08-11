В Новороссийске, где произошел разлив нефти, морская вода пригодна для купания, утверждает Роспотребнадзор. В управлении ведомства по Краснодарскому краю сообщили, что все пробы соответствуют гигиеническим нормам, передает «Интерфакс». В субботу при загрузке греческого танкера произошла утечка нефти. Первоначально заявляли, что объем небольшой, но затем Институт космических исследований РАН сообщил, что площадь больше в тысячи раз – 80 квадратных километров.