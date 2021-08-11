В Госдепартаменте США заявили, что пристально следят за ситуацией с Алексеем Навальным. В ведомстве отметили, что в курсе нового обвинения, которое предъявили сегодня политику, передает «Интерфакс». Ему вменяют создание организации, посягающей на личность и права граждан. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет. Алексей Навальный больше полугода находится под стражей по делу «Ив Роше».