Преображенский суд Москвы продолжит рассматривать «санитарное дело» в отношении Ярмыш

Преображенский суд Москвы продолжит рассматривать дело о подстрекательстве к нарушению санитарных норм в отношении пресс-секретаря политика Алексея Навального Киры Ярмыш. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Вероника Полякова. «Завтра будет стадия прения сторон. Гособвинитель будет просить какое-то наказание для Киры Ярмыш. Мы соответственно будем представлять свои доводы, потому что, по нашему мнению, это нелепое и сугубо политически мотивированное дело. Будем просить об оправдании», — рассказала она.

Дело о подстрекательстве к нарушению санитарных требований было возбуждено после акции 23 января в поддержку Алексея Навального. По версии следствия МВД, «организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции».