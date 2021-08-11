Невзоров рассказал о жалобе монахини Марфо-Мариинского монастыря во Владивостоке на коронавирусную ситуацию в обители

Марфо-Мариинская обитель во Владивостоке закрыта из-за коронавируса, как минимум три монахини скончались, многие находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист Александр Невзоров. «До меня дозвонилась монахиня из Владивостока, из Марфо-Мариинской обители. Там мрут каждый день старушки и девушки. Мрут, как мухи. Там реальный ад. Они допричащались, дохристосовались. Болеет весь монастырь. Этот монастырь оцеплен и закрыт, но все делают вид, что ничего не происходит. В самом Владивостоке работают торговые центры, и делается вид, что все в порядке. За последние три дня еще три монахини умерли», — рассказал журналист.

По словамНевзорова, в информационном пространстве нет никаких сведений о том, что происходит в монастыре. «Им надо реально как-то помогать, но РПЦ молчит, боится за свой имидж, местная власть ничего не делает, а там умирают люди», — заключил он.