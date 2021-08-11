Итальянские СМИ пишут о новом рекорде жары в Европе – в Силиции зафиксированы 48,8 градусов. Если измерения подтвердят, то это станет самой высокой температурой за все время наблюдений за погодой в Европе. В 15 городах Италии, в том числе в Риме, объявлен наивысший уровень погодной опасности.
2021-08-11T22:35:18+03:00
2021-08-11T22:35:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:35, 11 августа 2021
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