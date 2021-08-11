Полиция Греции задержала почти 120 человек по подозрению в поджогах лесов. 18 из них уже арестованы судами, сообщает греческий телеканал «Скай». Он привел несколько примеров — так на острове Лесбос мужчина устроил пожар, сжигая овечью шерсть. В городе Сера сжигали кабели, чтобы добыть медь. В местечке Крионери доброволец зажигал траву, чтобы самому же ее потушить. Так он устроил четыре пожара. Ранее премьер Греции заявил, что лесные пожары связаны с глобальным потеплением – аномальной жарой и месяцами засухи.
2021-08-11T22:34:59+03:00
2021-08-11T22:34:59+03:00
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22:34, 11 августа 2021
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