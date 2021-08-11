Полиция Греции задержала почти 120 человек по подозрению в поджогах лесов. 18 из них уже арестованы судами, сообщает греческий телеканал «Скай». Он привел несколько примеров — так на острове Лесбос мужчина устроил пожар, сжигая овечью шерсть. В городе Сера сжигали кабели, чтобы добыть медь. В местечке Крионери доброволец зажигал траву, чтобы самому же ее потушить. Так он устроил четыре пожара. Ранее премьер Греции заявил, что лесные пожары связаны с глобальным потеплением – аномальной жарой и месяцами засухи.