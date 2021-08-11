МИД Судана объявил о решении передать бывшего президента Омара аль-Башира международному правосудию. Об этом со ссылкой на главу ведомства сообщает телеканал Sky News Arabia. В 2009 и 2010 годах Международный уголовный суд в Гааге выдал два ордера на арест находившегося тогда у власти президента Судана Омара аль-Башира. Его обвинили в геноциде, военных преступления и преступлениях против человечности во время гражданской войны в Дарфуре. В 2019 году в Судане произошел военный переворот, армия отстранила аль-Башира от власти.