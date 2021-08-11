Роспотребнадзор уверяет, что морская вода в Новороссийске, где разлилась нефть, соответствует гигиеническим нормам

Роспотребнадзор уверяет, что морская вода в Новороссийске, где произошла утечка нефти, соответствует гигиеническим требованиям. Это сообщает ТАСС. В свою очередь, глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что снимки из космоса для нее не являются доказательством большого объема разлитой нефти. Первоначально сообщалось, что из-за аварии в порту при разгрузке греческого танкера площадь нефтяной пленки составила всего 200 квадратных метров. Но на сайте Института космических исследований РАН говорится, что разлив в тысячи раз больше заявленного – 80 квадратных километров и что пятно еще 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстоянии почти в 20 км.