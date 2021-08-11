Чеченское телевидение наградило главу республики Рамзана Кадырова как лучшего мобильного репортера. Директор телеканала «Грозный» Чингиз Ахматов пояснил, что лидер республики присылал самые эксклюзивные материалы.

Руководитель телеканала отметил, что глава Чечни также получил награду 45 тысяч рублей.