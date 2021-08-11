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22:07, 11 августа 2021

Прокурор сегодня в Киеве запросил по 12 лет лишения свободы обвиняемым в убийстве бывшего депутата Госдумы Вороненков

Прокурор сегодня в Киеве запросил по 12 лет лишения свободы двум обвиняемым в убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом «Эху» сообщил журналист украинского издания Грати Алексей Арунян.


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