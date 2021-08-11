«Новой газете» стало известно, что президент Владимир Путин встречался в Башкирии с ненастоящими рабочими

«Новая газета» выяснила, что во встрече с президентом Владимиром Путиным на заводе «Цемикс» в Башкирии вместо простых рабочих участвовали сотрудницы местной администрации.

Встреча состоялась 6 августа, когда Путин приехал на открытие первой очереди завода по производству сухих строительных смесей, который принадлежит австрийскому холдингу «Ласселсбергер». К приезду президента предприятие и весь район тщательно готовили, в том числе уложили новую дорогу, покрасили заборы, несколько дней отмывали асфальт. После торжественных церемоний около двадцати человек в желто-синей рабочей спецформе получили возможность пообщаться с президентом. Его спросили, когда на олимпиаде будет снова звучать российский гимн, когда будет закончена газификация местных районов и нравится ли ему башкирский мёд. Как пишет «Новая газета», все эти вопросы задали сотрудницы районной администрации. Один из работников завода рассказал, что из всех, кто присутствовал на встрече, реальное отношение к заводу имеют лишь несколько человек. Их заранее выбрали, проверили на лояльность к власти и на две недели изолировали в санатории. Остальным в день приезда президента запретили выходить с завода и подходить к окнам.

Это далеко не первый случай, когда на встречах с Путиным замечают «подставных» людей. К примеру, «рыбаков», которые якобы случайно встретились в 2016 году с Путиным на озере Ильмень, через несколько месяцев заметили на фотографии рядом с ним на рождественской службе.