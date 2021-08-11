Компания Samsung сегодня представила два новых смартфона, а также умные часы нового поколения. Оба телефона Galaxy Z Flip3 и Z Fold3 складываются пополам вместе с экраном, могут работать в сетях связи 5G и, по уверениям компании, обладают повышенной прочностью. В России смартфоны начнут продавать в сентябре. Первый будет стоить от 89 тысяч, второй от 159.