Президент США Джо Байден призвал нефтяной картель ОПЕК отказаться от сокращения добычи. По его словам, решение, которое было принято во время пандемии, должно быть отменено по мере восстановления мировой экономики, чтобы снизить цены для потребителей. Об этом сообщили в Белом доме.
2021-08-11T21:35:02+03:00
2021-08-11T21:35:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:35, 11 августа 2021
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