Тюремный срок до 7 лет грозит жительнице Москвы, которая с арбалетом протестовала против реновации

Тюремный срок до семи лет грозит жительнице Москвы, которая с арбалетом протестовала против реновации. В отношении Ольги Кузьминой возбудили уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщает портал «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Катерину Тертухину. В понедельник Ольга Кузьмина с помощью автовышки забралась на тополь в Бабушкинском парке на севере столицы и провела на дереве с арбалетом больше шести часов. Она пояснила, что так протестовала против стройки рядом с ее домом по программе реновации. По обвинению в неповиновении полиции суд арестовал ее на 6 суток.
2021-08-11T21:34:02+03:00
2021-08-11T21:34:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:34, 11 августа 2021
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