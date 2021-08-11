МВД России объявило в розыск сооснователей финансовой пирамиды Finiko. В ведомстве отметили, что трое подозреваемых находятся за рубежом. Недавно в Казани был арестован создатель компании Кирилл Доронин по обвинению в мошенничестве. Его организация привлекала инвесторов, обещая невероятно высокую доходность, а летом вкладчикам перестали выплачивать деньги.
2021-08-11T21:03:01+03:00
2021-08-11T21:03:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 11 августа 2021
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