МВД России объявило в розыск сооснователей финансовой пирамиды Finiko. В ведомстве отметили, что трое подозреваемых находятся за рубежом. Недавно в Казани был арестован создатель компании Кирилл Доронин по обвинению в мошенничестве. Его организация привлекала инвесторов, обещая невероятно высокую доходность, а летом вкладчикам перестали выплачивать деньги.