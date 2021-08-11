«Новая газета» выяснила, что президент Владимир Путин встречался в Башкирии с ненастоящими рабочими. По сведениям издания, вопросы главе государства задавали переодетые сотрудницы районной администрации. По словам работников предприятия, на встрече с президентом реальное отношение к новому цементному заводу имели лишь несколько человек. Владимир Путин 6 августа открыл в Башкирии завод «Цемикс», который принадлежит австрийскому холдингу Lasserberger.
2021-08-11T21:01:58+03:00
2021-08-11T21:01:58+03:00
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21:01, 11 августа 2021
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