Следственный комитет предъявил политику Алексею Навальному обвинение по новому уголовному делу. Ему вменяют создание организации, посягающей на личность и права граждан. По версии следствия, это Фонд борьбы с коррупцией, который уже признан властями иностранным агентом и экстремистской организацией, после чего был ликвидирован. Алексей Навальный больше полугода находится под стражей по делу «Ив Роше». Политик был задержан сразу после возвращения на родину из Германии, где лечился после отравления.
2021-08-11T21:01:26+03:00
2021-08-11T21:01:26+03:00
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21:01, 11 августа 2021
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