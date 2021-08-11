Гостелевидение КНДР начало показывать Олимпиаду в Токио спустя 3 дня после ее завершения

Как сообщают южнокорейские СМИ, в частности, зрители увидели матч группового этапа женского футбольного турнира между Великобританией и Чили, который был сыгран еще 21 июля. Игру показали без комментариев и в низком разрешении. Эксперты предположили, что это пиратская видеозапись.