Гостелевидение КНДР начало показывать Олимпиаду в Токио спустя 3 дня после ее завершения

Как сообщают южнокорейские СМИ, в частности, зрители увидели матч группового этапа женского футбольного турнира между Великобританией и Чили, который был сыгран еще 21 июля. Игру показали без комментариев и в низком разрешении. Эксперты предположили, что это пиратская видеозапись.
2021-08-11T20:35:18+03:00
2021-08-11T20:35:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:35, 11 августа 2021
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