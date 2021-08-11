В правительстве не поддержали законопроект об обязательной регистрации домашних животных

Об отрицательном отзыве сообщает агентство ТАСС. В апреле с инициативой выступила законодательное собрание Башкирии. Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который обязывает владельца домашних животных ставить их на учет. Авторы документа уверены, что это позволило бы облегчить поиск потерявшихся питомцев и упростило бы привлечение к ответственности владельцев, которые бросили животных.