Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко потребовал восстановить разбитый барельеф с Юрием Гагариным

По словам главы региона, до 1 сентября ему надо найти достойное место в центре Невельска. Ранее местные жители нашли монумент на берегу реки. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что обратится к властям Сахалина с требованием восстановить памятник.