Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко потребовал восстановить разбитый барельеф с Юрием Гагариным

По словам главы региона, до 1 сентября ему надо найти достойное место в центре Невельска. Ранее местные жители нашли монумент на берегу реки. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что обратится к властям Сахалина с требованием восстановить памятник.
2021-08-11T20:34:19+03:00
2021-08-11T20:34:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:34, 11 августа 2021
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