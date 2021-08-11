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20:33, 11 августа 2021

Экспертиза подтвердила факты сексуального насилия над сестрами Хачатурян со стороны их отца

Адвокаты сестер Хачатурян заявили, что экспертиза подтвердила факты сексуального насилия над девушками со стороны их отца. Об этом сообщает ТАСС. Родственники убитого Михаила Хачатуряна утверждают, что девушки все выдумали. По данным следствия, три сестры летом 2018 года убили своего отца. Защита настаивает, что они действовали в рамках самообороны. Сейчас дело об убийстве находится на доследовании. В марте против убитого Михаила Хачатуряна было возбуждено дело по статьям об истязаниях и изнасиловании.


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