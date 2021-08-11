Россия и Молдавия договорились снять взаимные торговые барьеры, — заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак. В Кишиневе он провел переговоры с президентом страны Майей Санду. По его словам, глава государства заверила, что блокады Приднестровья, о которой предупредили в непризнанной республике, не будет, — передает ТАСС.

