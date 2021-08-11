Хакеры вернули финансовой платформе Poly Network, как передает CNBC, почти 260 украденных миллионов долларов

Это около половины из похищенных средств, — отмечает американский телеканал. Неделю назад компания обратилась к кибервзломщикам с требованием вернуть деньги и пригрозила преследованием со стороны правоохранительных органов. Poly Network – это транснациональный протокол для обмена криптовалютами. Цифровые деньги используют сами хакеры как средство платежа, которое трудно отследить.
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Навальный посягает на личность и создает рабочие места Обвинение выглядит вычурно и любопытно будет послушать, каким образом Навальный, создавая организацию, посягал на права и самою личность граждан. Мне в голову приходят только те личности, которых он ежедневно долбил своими расследованиями…