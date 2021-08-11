Суд в Ростове-на-Дону по просьбе футболиста Павла Мамаева арестовал машины Benthley и Range Rover его бывшей жены

При этом накладывать арест на счета Аланы Мамаевой суд отказался. Ее адвокат Вадим Лялин сказал ТАСС, что решение будет обжаловано. В своем иске игрок клуба «Ростов» Павел Мамаев отметил, что обе машины были нажиты за годы брака, когда, по его словам, супруга не работала. Ранее стало известно, что Мамаев подал два иска к бывшей жене – о разделе имущества и определения места жительства их дочери и о взыскании алиментов с Аланы Мамаевой.

