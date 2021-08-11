Суд в Китае приговорил предпринимателя из Канады к 11 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже

Майкл Спавор был арестован в 2018 году вскоре после задержания в Канаде финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которую обвинили в нарушении американских санкций в отношении Ирана. Сейчас в Канаде проходят слушания по вопросу о ее экстрадиции.