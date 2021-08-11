МВД сообщает о задержании под Петербургом двух братьев, которые сбежали накануне из суда во время оглашения приговора

Они выпрыгнули в окно. Это произошло в Выборгском районе области. Суд признал их виновными по двум статьям – умышленное причинение легкого вреда здоровью и угроза убийством. Подсудимых приговорили к году колонии и двум с половиной годам.
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+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...
Навальный посягает на личность и создает рабочие места Обвинение выглядит вычурно и любопытно будет послушать, каким образом Навальный, создавая организацию, посягал на права и самою личность граждан. Мне в голову приходят только те личности, которых он ежедневно долбил своими расследованиями…