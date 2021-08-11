Уголовное дело о хулиганстве возбуждено против жительницы Москвы, которая забралась в знак протеста на дерево с арбалетом. По версии следствия, Ольга Кузьмина вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, — сообщает портал ОВД-Инфо со ссылкой на адвоката Катерина Тертухину. В понедельник Ольга Кузьмина больше 6 часов провела привязанной к тополю в Бабушкинском парке на севере столицы Она пояснила, что таким образом протестовала против строительства рядом с парком дома по программе реновации. По административной статье о неповиновении полиции ее арестовали на 6 суток.