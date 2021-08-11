Алгоритм Твиттера, как выяснили эксперты, предпочитал фото молодых, стройных и белых людей

Это определил победитель конкурса на выявление когнитивных искажений, который организовала сама же компания. Речь идет об алгоритме, который выбирал, как изображения будут кадрироваться на предварительных показах в сети микроблогов, — передает британская медиакомпания Би-би-си. В администрации Твиттера пообещали его исправить.