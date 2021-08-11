Олимпийский чемпион из Дагестана рассказал, что его земляк, депутат Госдумы, подарил ему миллион долларов

Борец вольным стилем Абдулрашид Садулаев написал в Инстаграме, что таким образом парламентарий Магомед Гаджиев из «Единой России» решил поощрить его за победу на Олимпиаде в Токио. При этом в 2020 году депутат задекларировал доход в 9 миллионов рублей.