Первый фигурант дела инвестфонда Baring Vostok обжаловал приговор

В Мещанском суде Москвы сказали, что апелляцию подал Александр Цакунов – бывший директор банка «Восточный» по инвестициям, который получил четыре года условно. К условным срокам были приговорены и все остальные фигуранта, включая основателя Baring Vostok, американца Майкла Калви. Их признали виновными в растрате 2,5 миллиарда рублей банка «Восточный». Калви заявил, что возмущен и оскорблен приговором. Он настаивает на своей невиновности.
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