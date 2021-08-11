Басманный суд Москвы арестовал бывших премьера и министра туризма Северной Осетии

Сергей Такоев и Алан Дианбеков обвиняются в растрате. О задержании фигурантов стало известно накануне. По версии следствия, общая сумма ущерба составила 180 миллионов рублей.
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Навальный посягает на личность и создает рабочие места Обвинение выглядит вычурно и любопытно будет послушать, каким образом Навальный, создавая организацию, посягал на права и самою личность граждан. Мне в голову приходят только те личности, которых он ежедневно долбил своими расследованиями…