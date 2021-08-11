На итальянском острове Сицилия зафиксирована самая высокая температура в Европе с 1977 года

Столбик термометра в городе Флоридия сегодня днем достиг отметки в 48,8 градусов по Цельсию, — пишет газета Corriere della Serra. Она отмечает, что рекорд еще должны утвердить эксперты Всемирной метеорологической организации. В Италии в 15 городах, в том числе в Риме, объявлен наивысший уровень погодной опасности из-за жары.