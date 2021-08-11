На севере Красноярского края обнаружены более полусотни мертвых диких оленей

Егерю, который об этом рассказал, теперь угрожают.

Тела животных нашел в начале августа на берегу реки в поселке Хатанга местный инспектор охотнадзора Александр Беляев. Всего, по его словам, он насчитал 56 особей. Из них 17 были убиты из огнестрельного оружия, остальные утонули. В основном это молодые телята — они не такие быстрые, как взрослые, пояснил инспектор красноярскому интернет-порталу НГС24. Беляев вызвал на место ветеринара. Позже приехала полиция. Но сотрудники не стали забирать туши в качестве вещдоков. На утро их уже не было на месте. После этого на Беляева начали оказывать давление и вынуждать уволиться. Ему, по его словам, ежедневно звонят с незнакомых номеров и просят замолчать.

В полиции подтвердили массовую гибель северных оленей и их общее число. Но сказали, что только два имеют огнестрельные ранения, а остальные без внешних повреждений. В МВД предположили, что они могли ослабнуть и захлебнуться при переправе через реку Хатанга в ходе сезонной миграции. Полицейские отрицают факт кражи, поясняя, что хранить туши невозможно, поскольку они уже начали разлагаться.

Сейчас ищут браконьеров, убивших двух особей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота с причинением крупного ущерба». Отмечается, что при наличии лицензии, охотиться на оленей можно, но не когда они идут в воде.