Российский телеканал RT показал интервью с журналистом Романом Протасевичем, которого в Минске обвиняют в организации массовых беспорядков. Бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала «Нехта» сказал, что якобы был соавтором попытки госпереворота.

Ранее подобные интервью уже не раз выходили на белорусских государственных телеканалах. Роман Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега были задержаны в мае после того, как белорусские диспетчеры вынудили посадить в Минске самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Родственники Протасевича полагают, что его пытали.