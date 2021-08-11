Британские спецслужбы, по информации телеканала Sky News, следили за предполагаемым российским агентом

Это британский подданный, который работал в посольстве страны в Берлине. Как отмечает канал, он мог предоставлять России данные по протоколам безопасности дипмиссии, детали о внутренней интернет-сети, профили старших дипломатов и, вероятно, даже имена сотрудников британской разведки в Берлине. Генпрокуратура Германии сегодня сообщила, что суд арестовал задержанного. Глава немецкого МИДа Хайко Маас подчеркнул, что Берлин воспринимает это дело о шпионаже чрезвычайно серьезно.