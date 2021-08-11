В Петербурге испытывают вакцину от коронавируса на основе молочнокислых бактерий

Препарат, который агентство ТАСС сравнивает с ряженкой, сейчас проходит испытания на животных. Ее разработчик – институт экспериментальной медицины отмечает, что эта вакцина должна прекрасно подходить детям и людям старшего возраста. На данный момент в России зарегистрированы 4 вакцины от коронавируса.

