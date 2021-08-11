Первый вернувшийся в Россию бизнесмен из так называемого «списка Титова» получил 4,5 года колонии

Андрей Каковкин признан судом в Ростове-на-Дону виновным в хищении более 20 миллионов рублей. Свою вину он не признал. В октябре 2019 года суд в Кирове приговорил того же бизнесмена к трем годам по делу о хищении 10 миллионов рублей. В январе прошлого года реальный срок ему заменили на условный. «Список Титова» был составлен после встречи в Лондоне уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова с российскими бизнесменами, которые покинули страну из-за уголовного преследования.

