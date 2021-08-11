Белоруссия отказалась принять первого за 12 лет посла США

МИД республики отозвал ранее выданное согласие на назначение Джулии Фишер главой дипмиссии. На сайте ведомства поясняется, что решение принято в ответ на американские санкции. В понедельник Вашингтон ввел новое ограничения, под которые попал и один из основных белорусских экспортеров – это компания «Беларуськалий».