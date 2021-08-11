В Газпроме заявили, что выполняют свои обязательства перед потребителями в Европе, несмотря на сокращение поставок

В компании подчеркнули, что используют все доступные способы доставки сырья. Интерфакс со ссылкой на немецкого газотранспортного оператора сообщает, что сегодня поставки по газопроводу «Ямал – Европа» снизились вдвое по сравнению со вчерашним днем. Почти неделю назад произошел пожар на предприятии Газпрома в Уренгое. На этом фоне продолжают расти цены на газ. В Европе сегодня они превысили отметку в 550 долларов за тысячу кубометров, что является новым рекордом.

