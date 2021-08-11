Аргентинский футболист Лионель Месси подтвердил сегодня, что подписал контракт с клубом «Пари Сен-Жермен»

На встрече с журналистами он сказал, что полон решимости создать что-то особенное для новой команды и болельщиков, и также с нетерпением ждет возможности выйти на поле.

Срок действия контракта Месси – 2 года с возможностью продления еще на один год. Напомним, ранее Месси выступал за клуб «Барселона». Он был членом этой команды с 2004 года. Контракт с Месси не был продлен из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Официально сумма контракта с «ПСЖ» не называется. По некоторым данным, футболист будет получать около 35 миллионов евро в год.