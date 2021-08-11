Софья Сапега: К вынужденной посадке самолета Ryanair в Минске могут быть причастны бывшие коллеги Романа Протасевича

Россиянка Софья Сапега, задержанная в мае в аэропорту Минска, заявила в эфире государственного белорусского телеканала, что к инциденту с посадкой самолета компании Ryanair могло быть причастно окружение оппозиционного журналиста Романа Протасевича, с которым они вместе летели из Афин в Вильнюс. Сапега в этом интервью утверждает, что на борту самолета не было сотрудников КГБ Белоруссии.

Лидер республики Александр Лукашенко считает скандал с Протасевичем заказным.

Напомним, инцидент с посадкой самолета в Минске привел к новым санкциям западных стран в отношении Белоруссии. Местный политобозреватель Артем Шрайбман отмечает, что Александр Лукашенко использует Протасевича и Сапегу в своих целях. Лукашенко уверен, что в Белоруссии прекратили свою протестную деятельность, потому что поняли, что он прав, — отмечает Шрайбман.

