Новое уголовное дело против Навального – это попытка увеличить его срок в тюрьме – юрист Лукьянова

Такое мнение выразила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист и общественный деятель Елена Лукьянова.

«Я не очень представляю, как при справедливом следствии и правосудии может быть применена эта статья к Алексею Навальному. Во-первых, сама статья довольно резиновая. Там непонятно, что за нарушение прав граждан — Следственный комитет очень неубедительно это обосновывает. Мое мнение, это всего лишь попытка увеличить срок Алексея в тюрьме, а то, понимаете ли, выйдет скоро и опять начнет бузить», — сказала она.

Е.Лукьянова также считает это дело «очередной показательной запугивающей мерой перед выборами». «Вообще 239-я статья, ее 2-я часть, практически в России не применялась. С точки зрения нормального права, доказать это практически невозможно. Так что это новое репрессивное правоприменение, которое рассчитано на борьбу с оппозицией», — заключила она.

Как стало известно, Следственный комитет предъявил Алексею Навальному новое обвинение — в создании организации, посягающей на личность и права граждан.