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18:22, 11 августа 2021

Журналисты Би-би-си опубликовали документы, предположительно принадлежавшие бойцам ЧВК «Вагнер» в Ливии

Журналисты Арабской и Русской служб Би-би-си опубликовали документы, предположительно принадлежавшие бойцам ЧВК «Вагнер» в Ливии. Найденные неподалеку от ливийской столицы, вероятно, оставленные при отступлении электронный планшет и техническая документация на бумажных носителях «дают представление о масштабах операций группы в этой стране, несмотря на последовательное отрицание российскими властями любых связей с Вагнером», — пишут авторы публикации на сайте Би-би-си. — Планшет марки Самсунг, судя по содержащимся в нем картам с русскими обозначениями, «мог принадлежать одному из российских наемников, которые воевали на стороне генерала Хафтара, против признанного ООН Правительства национального согласия».

Журналисты обнаружили в планшете десятки файлов — от инструкций по установке противопехотных мин и изготовлению взрывчатки до съемок с разведывательных беспилотников. Военные карты зон боевых действий с пометками на русском языке были сконцентрированы вокруг южной оконечности Триполи, района Айн-Зара, где, как считается, бойцы Вагнера участвовали в боях с правительственными войсками в мае прошлого года. Красные точки, помеченные словами, похожими на позывные боевиков, позволили установить имя одного из них, после того, как расследователи сопоставили эти данные с базой украинских волонтеров «Миротворец», продолжает сайт Би-би-си. — Согласно этой базе, пять-шесть лет назад тот же наемник участвовал в боях на стороне самопровозглашенных ЛНР и ДНР на востоке Украины. Его бывшие сослуживцы на условиях анонимности подтвердили авторам расследования, что командировки бойцов Вагнера в другие зоны конфликтов после Донбаса стали обычной практикой. По данным этих же свидетелей, на середину прошлого года штат российских наемников в Ливии насчитывал до тысячи человек. В значительной своей части — это люди с криминальным прошлым из небольших российских городов; их зарплата в ЧВК выше той, что они могли получать у себя на родине примерно в десять раз. По данным жителей деревни Эспиа в сорока километрах от столицы, два года назад там была похищена семья из пяти человек. Двоим после расстрела, совершенного, с их слов, русскоговорящими наемниками, удалось спастись, притворившись убитыми. Один из убийц, некий Владимир Анданов, впоследствии был ими опознан по фотографиям, показанным корреспондентами издания.

В соответствии с данными базы “ Миротворец”, на которую ссылается Би-би-си, Анданов мог быть причастен к внесудебным убийствам пленных в ходе конфликта на востоке Украины.


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